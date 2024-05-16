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Aksaray’da öğretmene sopalı saldırı! Sınıf öğretmenin kolu kırıldı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 16.05.2024 12:08
Son dönemde eğitimde şiddet olayları arttı. Aksaray'da 56 yaşındaki sınıf öğretmeni bir kişinin sopalı saldırısına uğradı. Kolu kırılan öğretmen tedavi altına alındı.
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