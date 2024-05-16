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Dereye düşen kediyi kurtaran öğrenci kendisi mahsur kaldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 12:25
Batman’da İluh Deresi'ne düşen kediyi kurtaran lise öğrencisi, bu kez kendisi mahsur kaldı. Öğrenci, arkadaşlarının yardımı ile dereden çıktı.
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