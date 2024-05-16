16 Mayıs 2024, Perşembe
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Son dakika | Başakşehir metro çıkışında 'el yapımı bomba bulundu' iddiası | Valilikten açıklama...
Son dakika haberi...Başakşehir'de, sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur giderinde, bulunan el yapımı patlayıcı ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Turgut Özal Metro İstasyonu ile Esenler Sanayi Sitesi arasında bulunan duvara saklanmış el yapımı bomba süsü verilmiş bir cisim bulunmuştur. Bölge, emniyet ekiplerimizce tahliye edilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, söz konusu cisim ise bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.