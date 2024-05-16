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Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı o listeye girdi! Avrupa'da gezilmesi gereken ilk 6 rota arasında

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 12:06
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yeniden hizmete açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Avrupa'da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotası arasında gösterildi. İlgili makalede "Nostaljik gezginlerin, Avrupa'nın en eski istasyonlarından birini bu hattı kullanmalı." ifadeleri kullanıldı.
Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı o listeye girdi!
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