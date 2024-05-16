Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı o listeye girdi! Avrupa'da gezilmesi gereken ilk 6 rota arasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yeniden hizmete açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Avrupa'da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotası arasında gösterildi. İlgili makalede "Nostaljik gezginlerin, Avrupa'nın en eski istasyonlarından birini bu hattı kullanmalı." ifadeleri kullanıldı.