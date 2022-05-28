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Yeni kripto para vurgunu iddiası | 250 milyon TL yatırımlı Bitexnova'da alım satım işlemleri durdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2022 17:08
Binlerce vatandaşın dolandırıldığı kripto para borsasından yeni bir vurgun haberi daha geldi. 250 milyon liradan fazla yatırımın bulunduğu Bitexnova'da alım satım yapılamaması kullanıcıları endişelendirdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Yeni kripto para vurgunu iddiası
Yeni kripto para vurgunu iddiası
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