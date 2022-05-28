Yeni kripto para vurgunu iddiası | 250 milyon TL yatırımlı Bitexnova'da alım satım işlemleri durdu

Binlerce vatandaşın dolandırıldığı kripto para borsasından yeni bir vurgun haberi daha geldi. 250 milyon liradan fazla yatırımın bulunduğu Bitexnova'da alım satım yapılamaması kullanıcıları endişelendirdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.