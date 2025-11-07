Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ndeki davada sanıklar hakim karşısına çıktı

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'yolsuzluk' örgütün kurucuları oldukları belirtilen Prof. Dr. M.M., Doç. Dr. V.E ve Uzm. Dr. Y.S. hakkında 9 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edilen davada 9'u tutuklu 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Prof. Dr. M. M. savunmasında "Hasta yakınları kendi istekleriyle bağış yaptı" dedi. Duruşma pazartesi gününe ertelendi.