Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ndeki davada sanıklar hakim karşısına çıktı

07 Kasım 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 22:19
Güncelleme:07.11.2025 22:33
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'yolsuzluk' örgütün kurucuları oldukları belirtilen Prof. Dr. M.M., Doç. Dr. V.E ve Uzm. Dr. Y.S. hakkında 9 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edilen davada 9'u tutuklu 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Prof. Dr. M. M. savunmasında "Hasta yakınları kendi istekleriyle bağış yaptı" dedi. Duruşma pazartesi gününe ertelendi.
