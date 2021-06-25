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Yaşayacak kimse kalmadı! Erzurum’da sahibinden 10 milyon liraya satılık köy

İHA
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Giriş: 25.06.2021 10:11
Erzurum’da yaşayan Cengiz Şişman 6 bin dönüm araziye kurulu köy mezrasında yaşayacak kimse bulamayınca tam 10 milyon liraya satışa çıkardı. 8 milyon liraya kadar teklif alan Şişman, köyünü 10 milyon liraya satmaya kararlı. Cengiz Şişman, Şener Şen’in 1985 yılında başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filmine özenerek bu kararlı aldığını söyledi.
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