15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama
Yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama

Yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2025 12:31
Batman'da yasadışı bahisle mücadele çalışmaları sürüyor. Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı çevrimiçi bahis oynatılmasına aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bulunan 10 cep telefonu ve 2 bilgisayar incelendi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama
Sevgilisi intihar savcılık cinayet dedi
Sevgilisi intihar savcılık cinayet dedi
Mavi yengeç avlayan 2 şüpheli yakalandı
Mavi yengeç avlayan 2 şüpheli yakalandı
Kapadokya’da özgürlüğe yolculuk
Kapadokya’da özgürlüğe yolculuk
EBA ve MEBİ programlarıyla özel ders eğitimi
EBA ve MEBİ programlarıyla özel ders eğitimi
Sosyal medya kavgası kanlı bitti!
Sosyal medya kavgası kanlı bitti!
Havalar soğudu vatandaşlar içliğe yöneldi
Havalar soğudu vatandaşlar içliğe yöneldi
2 bin rakımlı geçitte renk cümbüşü böyle görüntülendi
2 bin rakımlı geçitte renk cümbüşü böyle görüntülendi
Ters yönden girdi, söyledikleri ’pes’ dedirtti!
Ters yönden girdi, söyledikleri 'pes' dedirtti!
Yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama
Yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama
Esenyurt’ta trafik tartışması faciaya dönüştü: Araç takla attı
Esenyurt’ta trafik tartışması faciaya dönüştü: Araç takla attı
Sonbaharla ormanlara gelen renk cümbüşü
Sonbaharla ormanlara gelen renk cümbüşü
Akaryakıt istasyonundaki kaza kamerada
Akaryakıt istasyonundaki kaza kamerada
Daha Fazla Video Göster