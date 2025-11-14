14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yaralı kızıl şahin çocukların ilgi odağı oldu
Yaralı kızıl şahin çocukların ilgi odağı oldu

Yaralı kızıl şahin çocukların ilgi odağı oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2025 16:06
Sorgun ilçesine bağlı Yaycılar Köyünde baraj kenarında vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin köy muhtarına verildi. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan kızıl şahin, özellikle çocukların ilgi odağı oldu. HAYDİ ekipleri tarafından köydeki vatandaşlara ve çocuklara hayvanların ekolojik dengedeki yeri ve önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Hayvan sevgisi ve hayvanlara sahip çıkmanın önemine değinildi. Kızıl şahin, gerekli tedavi ve bakımlarının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yaralı kızıl şahin çocukların ilgi odağı oldu
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Ölen çocukların dedesi konuştu
Ölen çocukların dedesi konuştu
Şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git
Şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’ya veda!
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'ya veda!
Hangi iller için kar ve sağanak uyarısı var?
Hangi iller için kar ve sağanak uyarısı var?
Kayseri şehit Nihat İlgen’i son yolculuğunda uğurladı
Kayseri şehit Nihat İlgen’i son yolculuğunda uğurladı
Alanya’da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Alanya’da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Erzincan merkezli 35 ilde silah ticareti operasyonu: 9 tutuklama
Erzincan merkezli 35 ilde silah ticareti operasyonu: 9 tutuklama
Yaralı kızıl şahin çocukların ilgi odağı oldu
Yaralı kızıl şahin çocukların ilgi odağı oldu
Nevşehir’de bir AVM’de silahlı tehdit
Nevşehir'de bir AVM’de silahlı tehdit
Uçurum kıyısındaki sancaktar türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Uçurum kıyısındaki sancaktar türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Bilecik’te her yer şehit için gül suyu kokuyor
Bilecik'te her yer şehit için gül suyu kokuyor
Daha Fazla Video Göster