Yaralı kızıl şahin çocukların ilgi odağı oldu

Sorgun ilçesine bağlı Yaycılar Köyünde baraj kenarında vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin köy muhtarına verildi. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan kızıl şahin, özellikle çocukların ilgi odağı oldu. HAYDİ ekipleri tarafından köydeki vatandaşlara ve çocuklara hayvanların ekolojik dengedeki yeri ve önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Hayvan sevgisi ve hayvanlara sahip çıkmanın önemine değinildi. Kızıl şahin, gerekli tedavi ve bakımlarının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

