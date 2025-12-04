04 Aralık 2025, Perşembe
Yaralı kartal koruma altına alındı
Giriş: 04.12.2025 13:07
Merkeze bağlı Durupınar köyü köy sakinlerinden Suat Aydınoğlu boş bir arazide yaralı bir kartalı fark etti. Aydınoğlu, yaralı kartalı köye getirerek Durupınar köyü camii imam hatibi Raif Çelik’e teslim etti. Yaralı kartala yiyecek veren Çelik, durumu Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tedavisinin yapılması için yaralı kartalı koruma altına aldı.