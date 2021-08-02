02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Yangın nedeniyle Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gündür devam yangınlara havadan ve karadan müdahaleler devam ederken farklı noktalara sıçrayan yangın yolları da kapatıyor. Yollara kadar inen yangın dolayısıyla emniyet güçleri vatandaşların güvenliği ve müdahalenin zamanında yapılabilmesi için Marmaris Datça yolunu trafiğe kapattı.