’Yan baktın’ kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 15:17
Konya'da iki grup arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında boynundan vurulan 5 yaşındaki yıldırım kaçın hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
