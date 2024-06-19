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Yakıt yüklü tanker yandı! Akaryakıt yüklü tanker karpuz yüklü TIR'a çarptı, yangın çıktı

ahaber.com.tr
AA
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Giriş: 19.06.2024 18:03
Adana'da akaryakıt yüklü tanker ile karpuz yüklü tır çarpıştı. Kaza sonrası tankerde yangın çıktı, alev topuna döndü. Detaylar ve yangın görüntüleri A Haber’de…
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