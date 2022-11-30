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Yağmur… Kar… Fırtına… Çöl sıcakları… Hava tahmini nasıl yapılır? Türkiye’nin havası onlara emanet

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 16:03
Hava tahmini hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Tatile çıkarken, işe giderken ya da evden çıkmadan önce bir çoğumuz mutlaka hava durumunu kontrol ediyor. Peki uzmanlar bu tahminleri nasıl gerçekleştiriyor? Cevabını sizler için araştırdık. Detaylar A Haber ekibinden Filiz Uçan Savaş ve Burak Altun'un özel haberinde...
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