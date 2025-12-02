02 Aralık 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Giriş: 02.12.2025 13:49
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında ormana fotokapanlar yerleştirdi. Yaban hayatına dair verilerin elde edildiği fotokapanla ormanda yaşayan yaban hayvanları görüntülendi. Görüntülerde, kurt ve alageyik gibi yaban hayvanlarının ormanda dolaşması yer aldı.
