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Vergi dairesinde rüşvete suçüstü! İş birliği yapıldı rüşvetçiler yakalandı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 24.04.2024 12:33
İstanbul'da vergi dairesi görevlilerinin borcu olan bir kişiyi, tehdit ederek rüşvet istediği öne sürüldü. Mali Şube Ekipleri ihbar üzerine harekete geçti ve 2 çalışanı para aldıkları sırada suçüstü yakaladı.
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