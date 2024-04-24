Vergi dairesinde rüşvete suçüstü! İş birliği yapıldı rüşvetçiler yakalandı

İstanbul'da vergi dairesi görevlilerinin borcu olan bir kişiyi, tehdit ederek rüşvet istediği öne sürüldü. Mali Şube Ekipleri ihbar üzerine harekete geçti ve 2 çalışanı para aldıkları sırada suçüstü yakaladı.

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