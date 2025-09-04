04 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Van’da evlat nöbeti: Ailelerden ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı
Van’da evlat nöbeti: Ailelerden ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı

Van’da evlat nöbeti: Ailelerden ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2025 20:59
Van’da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde açıklama yaptı. 10 yıldır oğlunu bekleyen Güllü Ereğli, “Hayallerini çaldılar, oğlum devletimize teslim ol” çağrısında bulundu. Kardeşi için mücadele eden Abdullah Aslan ise “Kendi çocuklarını okutuyorlar, garibanların çocuklarını dağa gönderiyorlar” sözleriyle tepki gösterdi. Evlat nöbetindeki aileler, “Terörsüz Türkiye” sürecine destek verirken, umutlarının başarıya ulaşmasından yana olduklarını dile getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Van’da evlat nöbeti: Ailelerden ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı
Van’da evlat nöbeti: Ailelerden ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı
Van’da evlat nöbeti: Ailelerden ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı
Komşular arasında yumruklar havada uçuştu!
Komşular arasında yumruklar havada uçuştu!
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı!
Kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı!
Eskişehir’de ’hayrına’ balık dağıtma yarışı!
Eskişehir'de 'hayrına' balık dağıtma yarışı!
Düzceliler birlik oldu yangına tam destek verdi!
Düzceliler birlik oldu yangına tam destek verdi!
Fren yerine gaza bastı,önce yayaya ardından büfeye çarptı!
Fren yerine gaza bastı,önce yayaya ardından büfeye çarptı!
Motosikletli gençler domuz sürüsünü kovaladı
Motosikletli gençler domuz sürüsünü kovaladı
Leman Dergisi’nin karikatür soruşturması tamamlandı!
Leman Dergisi'nin karikatür soruşturması tamamlandı!
Ağrı Dağı beyaza büründü
Ağrı Dağı beyaza büründü
Düzce’de orman yangını 6.saatinde!
Düzce’de orman yangını 6.saatinde!
Uçak kazasında yitirdiği kızına acı veda
Uçak kazasında yitirdiği kızına acı veda
Berlin’de araç kalabalığa daldı: 1’i ağır 4 yaralı
Berlin'de araç kalabalığa daldı: 1'i ağır 4 yaralı
Daha Fazla Video Göster