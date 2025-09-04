Van’da evlat nöbeti: Ailelerden ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı

Van’da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde açıklama yaptı. 10 yıldır oğlunu bekleyen Güllü Ereğli, “Hayallerini çaldılar, oğlum devletimize teslim ol” çağrısında bulundu. Kardeşi için mücadele eden Abdullah Aslan ise “Kendi çocuklarını okutuyorlar, garibanların çocuklarını dağa gönderiyorlar” sözleriyle tepki gösterdi. Evlat nöbetindeki aileler, “Terörsüz Türkiye” sürecine destek verirken, umutlarının başarıya ulaşmasından yana olduklarını dile getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN