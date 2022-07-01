01 Temmuz 2022, Cuma
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Üsküdar'da metrobüs durağında şoke eden görüntüler!
İstanbul’da yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Altunizade durağında metrobüs bekleyen vatandaşlar, yolda yük dolu tırı görünce şaşkına döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.