Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda bitmeyen arıza! 50 saati geçti vatandaş isyan etti: İnsan haklarına aykırı değil mi bu?

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan arıza 50 saati aşkın süredir giderilemezken sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar büyük bir yoğunlukla karşılaştı. Vatandaşlar arızanın saatlerdir çözülmemesine isyan ederken "İnsan haklarına aykırı değil mi bu? Evimize, işimize gidemiyoruz. Hani her şey güzel olacaktı bu nasıl vaziyet? Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...