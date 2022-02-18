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Ünlü sosyolog Ayşe Nilüfer Narlı'ya parolalı tuzak! 'Vatana hizmet ediyorsun' diyerek dolandırdılar

DHA
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Giriş: 18.02.2022 09:32
Telefon dolandırıcılarına yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptıran özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölümü Başkanı olan 65 yaşındaki Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı'nın ifadesine ulaşıldı. Nilüfer Narlı, “Vatana, millete hizmet ediyorsun, MİT’le ortak operasyon yapıyoruz. Çeteyi çökerteceğiz diyerek kandırdılar” dedi.
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