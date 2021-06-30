30 Haziran 2021, Çarşamba
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Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi dehşet saçtı: 7'si polis 12 yaralı!
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.