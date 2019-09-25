25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.09.2019

Ünlü deprem tahmincisi Hoogerbeets’ten korkutan İstanbul uyarısı! ‘’Büyüklüğü 7 veya 8 olabilir’’

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. İstanbulluların tetikte olması gerektiğini belirten Hoogerbeets, ‘’Eğer çok büyük bir deprem meydana gelirse bu oldukça yıkıcı olacak. İstanbul gibi kritik bir bölgedeyseniz bu çok önemli, Marmara bölgesinde her zaman gizli bir alarm durumu mevcut. Çünkü her an büyük bir deprem olabilir. Bunun herkes farkında, bu büyük depremin habercisi olabilir. Hatta en kötü senaryoya göre büyüklüğü 7 veya 8 olabilir.’’ dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ünlü deprem tahmincisi Hoogerbeets’ten korkutan İstanbul uyarısı! ‘
Ünlü deprem tahmincisi Hoogerbeets’ten korkutan İstanbul uyarısı! ‘
Nail Kurt hakkında mahkemeden son dakika kararı
Nail Kurt hakkında mahkemeden son dakika kararı
Adıyaman'da hırsızlık yapan kadınların yüzsüzlüğü ''bu kadarına pes'' dedirtti!
Adıyaman'da hırsızlık yapan kadınların yüzsüzlüğü ''bu kadarına pes'' dedirtti!
Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı
Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı
Kayıp 6 çocuk annesi Satı Ermiş ile ilgili flaş gelişme
Kayıp 6 çocuk annesi Satı Ermiş ile ilgili flaş gelişme
6 çocuk annesi sır oldu?
6 çocuk annesi "sır" oldu?
İzmir'de trafikte pes artık dedirten görüntü
İzmir'de trafikte pes artık dedirten görüntü
Müge Anlı'da bugün (25 Eylül Çarşamba) ne oldu? İZLE
Müge Anlı'da bugün (25 Eylül Çarşamba) ne oldu? İZLE
İzmir'de öğrenciye şiddet kamerada!
İzmir'de öğrenciye şiddet kamerada!
Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi
Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi
Zamanla yarış! 3 saati kalmıştı...
Zamanla yarış! 3 saati kalmıştı...
Polisler doktor kıyafeti giyip suçüstü yaptı
Polisler doktor kıyafeti giyip suçüstü yaptı
Daha Fazla Video Göster