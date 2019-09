Ünlü deprem tahmincisi Hoogerbeets’ten korkutan İstanbul uyarısı! ‘’Büyüklüğü 7 veya 8 olabilir’’

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. İstanbulluların tetikte olması gerektiğini belirten Hoogerbeets, ‘’Eğer çok büyük bir deprem meydana gelirse bu oldukça yıkıcı olacak. İstanbul gibi kritik bir bölgedeyseniz bu çok önemli, Marmara bölgesinde her zaman gizli bir alarm durumu mevcut. Çünkü her an büyük bir deprem olabilir. Bunun herkes farkında, bu büyük depremin habercisi olabilir. Hatta en kötü senaryoya göre büyüklüğü 7 veya 8 olabilir.’’ dedi.