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Ümraniye'de kamyonetin alev alev yandığı anlar kamerada

İHA
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Giriş: 18.09.2021 10:02
Ümraniye'de park halindeki kamyonet bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale gelirken yangına tanık olan çevredekiler panik yaşadı. Kamyonetin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz akşam saat 20.30 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Hanzade Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede alev topuna dönen kamyonet kullanılamaz hale geldi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kamyoneti kullanılamaz hale getiren yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kamyonetin alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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