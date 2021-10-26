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Ümraniye'de feci kaza! İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı

DHA
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Giriş: 26.10.2021 12:15
Alemdağ Caddesi'nde sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı.
İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı
İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı
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