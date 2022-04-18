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Uçaktan görüntülendi! İstanbul’da çöl tozu bulutu

İHA
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Giriş: 18.04.2022 11:12
Güncelleme:18.04.2022 11:19
Son dakika haberi… Meteoroloji günlerdir uyarıyordu. İstanbul'u kaplayan çöl tozu bulutu uçakta bir yolcu tarafından görüntülendi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu İstanbul Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağından görüntülendi.

Uçaktaki bir yolcu telefonunla gökyüzünü kaplayan toz bulutunu kaydetti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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