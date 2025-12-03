Türkmenistanlı üniversite öğrencisi, yolda ölü bulundu

Karabük'te saat 08.30 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi’nde Türkmenistan uyruklu üniversite öğrenci Koldash Syddykov (24), yolda ölü bulundu. Syddykov'un cansız bedeni otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

