03 Aralık 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Türkmenistanlı üniversite öğrencisi, yolda ölü bulundu
Türkmenistanlı üniversite öğrencisi, yolda ölü bulundu

Türkmenistanlı üniversite öğrencisi, yolda ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2025 16:14
Karabük'te saat 08.30 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi’nde Türkmenistan uyruklu üniversite öğrenci Koldash Syddykov (24), yolda ölü bulundu. Syddykov'un cansız bedeni otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkmenistanlı üniversite öğrencisi, yolda ölü bulundu
Aracına çarpan otomobilin sürücüsünü darbeden kişi kamerada
Aracına çarpan otomobilin sürücüsünü darbeden kişi kamerada
Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Devrilen traktörün altında kaldı
Devrilen traktörün altında kaldı
AYM’den kritik ehliyet kararı!
AYM'den kritik ehliyet kararı!
120 bin ev kamerasını hacklediler
120 bin ev kamerasını hacklediler
Okula başlama yaşı 72 aya yükselecek
Okula başlama yaşı 72 aya yükselecek
Öğrenciler öğretmenlerine zorbalık yaptı
Öğrenciler öğretmenlerine zorbalık yaptı
19 yıl sonra adalet!
19 yıl sonra adalet!
Konya’da topraksız safran üretimi
Konya'da topraksız safran üretimi
Tüm engellere rağmen verilen mücadele!
Tüm engellere rağmen verilen mücadele!
Kamu vicdanını yaralayan karar!
Kamu vicdanını yaralayan karar!
Bodrumdan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Bodrumdan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Daha Fazla Video Göster