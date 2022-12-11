Türkiye’nin ilk engelli beden eğitimi öğretmeni

Her insan ayrı bir hikaye barındırıyor. A Haber ekibimiz, bu hafta da farklı yerlere gitti ve oradaki insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ahmet Işık'ın görüntüleriyle...

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