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Türkiye’nin ilk engelli beden eğitimi öğretmeni

A Haber
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Giriş: 11.12.2022 16:30
Her insan ayrı bir hikaye barındırıyor. A Haber ekibimiz, bu hafta da farklı yerlere gitti ve oradaki insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ahmet Işık'ın görüntüleriyle...
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Türkiye’nin ilk engelli beden eğitimi öğretmeni
Türkiye’nin ilk engelli beden eğitimi öğretmeni
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