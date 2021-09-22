Türkiye’nin en temiz köyü: Reşadiye! 109 yıldır hiç kavga yaşanmadı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Reşadiye Köyü, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en temiz köyü seçildi. 109 yıldır hiç kavganın yaşanmadığı köyün ilginç hikayesini Reşadiye Köyü Muhtarı Hasan Çalışkan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aracılığıyla tüm Türkiye’ye anlattı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı bin 100 kişinin yaşadığı Reşadiye köyünün ilginç hikayesi var. Tamamı Bulgar göçmeni olan ve 1912 yılında bu köye yerleşen vatandaşların en cahili bile 2 dil biliyor. 4-5 dil bilen köylüler de var. 109 yıldır köyde hiç kavga olmuyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye geneli yapılan bir yarışmada ise "En temiz köy" seçildi.