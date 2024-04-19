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Türkiye'den kutupları aratmayan görüntüler!

İHA
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Giriş: 19.04.2024 09:58
Ardahan'da Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası sıcak havanın etkisiyle erimeye başladı. Ortaya kutupları aratmayan görüntüler çıktı.
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