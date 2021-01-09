09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye son 92 yılın en kurak dönemini yaşıyor

Türkiye son 92 yılın en kurak dönemini yaşıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2021 09:43
Güncelleme:09.01.2021 09:43
Konya'da dünyanın nazar boncuğu olarak da anılan Meke Gökü kurudu. Bursa'nın su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Nilüfer Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 5'e kadar düştü.

'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü, haritadan silinme noktasına geldi. Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan volkanik göl, yağış azlığı ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kurudu.

Çeşitli kuş türleri gelir, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeriydi. Ancak Meke Gölü kurumaya yüz tuttukça kuşlar da gelmez oldu, yerli ve yabancı turistler gelmez oldu. Burada yer altı sularımızın muhakkak yükselmesi gerekiyor.

Meke Gölü, masmavi görünümüyle turistlerin uğrak yeri olduğu kadar, onlarca çeşit kuşa da ev sahipliği yapıyordu. Ancak şimdi göl ne ziyaretçi ağırlıyor, ne de o gölde kuş sesi duyuluyor.

Yer altı sularını yükseltmek için dış havzalardan su getirilmesi gerekiyor. Buraya gelip Meke Gölü'nün halini gördükçe çok üzülüyoruz. Bütün Karapınar halkı üzülüyor.

Burası da Bursa'nın su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Nilüfer Barajı. Su seviyesi yüzde 5'lere kadar geriledi. Suların çekildiği barajda tarihi köprü de açığa çıktı. Baraj 2009 yılından bu yana en düşük su seviyesini gördü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kırmızı alarm! 92 yıldır böylesi görülmedi
Kırmızı alarm! 92 yıldır böylesi görülmedi
Balıkçıların ağına 300 kiloluk balık takıldı
Balıkçıların ağına 300 kiloluk balık takıldı
Annenin feryadı yürek dağladı!
Annenin feryadı yürek dağladı!
Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?
Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?
D-100 karayolunda korkunç kaza! İki TIR...
D-100 karayolunda korkunç kaza! İki TIR...
Vahşi yaşamı fotokapana takıldı! Tam 5 ay boyunca...
Vahşi yaşamı fotokapana takıldı! Tam 5 ay boyunca...
Yaşlı adamı sırtında taşıdı
Yaşlı adamı sırtında taşıdı
Uzun süre takip etti! Tam o an
Uzun süre takip etti! Tam o an
Dünyanın en zengin insanı oldu
Dünyanın en zengin insanı oldu
14 ilaç daha geri ödeme listesinde
14 ilaç daha geri ödeme listesinde
WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?
WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?
Kaşar peyniri ve cevizde hileye dikkat!
Kaşar peyniri ve cevizde hileye dikkat!
Daha Fazla Video Göster