Türkiye son 92 yılın en kurak dönemini yaşıyor

Konya'da dünyanın nazar boncuğu olarak da anılan Meke Gökü kurudu. Bursa'nın su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Nilüfer Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 5'e kadar düştü.

'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü, haritadan silinme noktasına geldi. Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan volkanik göl, yağış azlığı ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kurudu.

Çeşitli kuş türleri gelir, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeriydi. Ancak Meke Gölü kurumaya yüz tuttukça kuşlar da gelmez oldu, yerli ve yabancı turistler gelmez oldu. Burada yer altı sularımızın muhakkak yükselmesi gerekiyor.

Meke Gölü, masmavi görünümüyle turistlerin uğrak yeri olduğu kadar, onlarca çeşit kuşa da ev sahipliği yapıyordu. Ancak şimdi göl ne ziyaretçi ağırlıyor, ne de o gölde kuş sesi duyuluyor.

Yer altı sularını yükseltmek için dış havzalardan su getirilmesi gerekiyor. Buraya gelip Meke Gölü'nün halini gördükçe çok üzülüyoruz. Bütün Karapınar halkı üzülüyor.

Burası da Bursa'nın su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Nilüfer Barajı. Su seviyesi yüzde 5'lere kadar geriledi. Suların çekildiği barajda tarihi köprü de açığa çıktı. Baraj 2009 yılından bu yana en düşük su seviyesini gördü.