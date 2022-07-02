Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk! Tır kuyruğu 16 kilometreyi buldu!

Türkiye Gürcistan arasında bulunan Aktaş Gümrük Kapısı'na gelen tırlar, Gürcistan tarafına geçişlerin yavaşlaması sebebiyle çift sıra olarak, 16 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebildiğini söyleyen tır sürücüsü Aşır Doğan, "15 gün önce Gebze'den yola çıktık ve halen daha buradayız." dedi.