02 Temmuz 2022, Cumartesi
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Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk! Tır kuyruğu 16 kilometreyi buldu!
Türkiye Gürcistan arasında bulunan Aktaş Gümrük Kapısı'na gelen tırlar, Gürcistan tarafına geçişlerin yavaşlaması sebebiyle çift sıra olarak, 16 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebildiğini söyleyen tır sürücüsü Aşır Doğan, "15 gün önce Gebze'den yola çıktık ve halen daha buradayız." dedi.