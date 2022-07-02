02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk! Tır kuyruğu 16 kilometreyi buldu!

Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk! Tır kuyruğu 16 kilometreyi buldu!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2022 12:10
Türkiye Gürcistan arasında bulunan Aktaş Gümrük Kapısı'na gelen tırlar, Gürcistan tarafına geçişlerin yavaşlaması sebebiyle çift sıra olarak, 16 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebildiğini söyleyen tır sürücüsü Aşır Doğan, "15 gün önce Gebze'den yola çıktık ve halen daha buradayız." dedi.
Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk!
Türkiye Gürcistan sınırında yoğunluk!
Ankara’da 3 yılda sel afetleri 6 can aldı!
Ankara’da 3 yılda sel afetleri 6 can aldı!
Buğday tarlalarını kim yakıyor?
Buğday tarlalarını kim yakıyor?
Sevil Kutlu’nun ölümünde korkunç detaylar!
Sevil Kutlu'nun ölümünde korkunç detaylar!
Ankara’daki selde can vermişti!
Ankara'daki selde can vermişti!
Metrobüste alev topuna döndü
Metrobüste alev topuna döndü
Diyarbakır’da dehşet anları!
Diyarbakır’da dehşet anları!
TEM’de görülmemiş operasyon!
TEM’de görülmemiş operasyon!
Olay oldu: “Hangi erkek daha çekici?”
Olay oldu: “Hangi erkek daha çekici?”
Gözü dönen koca dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Gözü dönen koca dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Selzede öğrenci mum ışığında çalıştı, birinci oldu
Selzede öğrenci mum ışığında çalıştı, birinci oldu
Çaya düşen hemşire 4 koldan aranıyor
Çaya düşen hemşire 4 koldan aranıyor
Daha Fazla Video Göster