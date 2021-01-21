Türkiye en fazla COVID-19 aşısı yapan ilk 10 ülke arasına girdi

Türkiye koronavirüs salgını sürecinde hem hastane hizmetleriyle hem de aşılama planlamasıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Kovid-19 aşılamalarında Türkiye en fazla aşı yapan 10 ülke arasına girdi.

Türkiye koronavirüsle mücadelesinde tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Dünyada birçok ülke Türkiye'den kısa süre önce aşılama yapmasına rağmen bu alanda ülkemizin başarısı dünya basının dikkatince kaçmadı.

Sağlık Bakanlığı'nın Çin ilaç şirketi Sinovac tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk kısmının gelmesinin ardından hemen analiz çalışamaları başlatıldı. 81 ilde aşı odaları hazırlandı.

Koronavirüsün en çok etkilediği ve ağır hastalık ihtimali olan riskli gruplar belirlendi ve doğru bir stratejile 1 hafta içersinden 1 milyon kişi aşılandı.

Peki diğer ülkelerin 3 haftada yakalayamadığı bu başarıyı Türkiye nasıl yakaladı?

Güçlü sağlık altyapısı şehir hastaneleri ve alanında uzman sağlık personlleriyle birlite Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan eylem planı süreçteki başarının altında yatan etkenler.

