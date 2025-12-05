05 Aralık 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları El freni çekilmeyen otomobil, başka araca çarptı
El freni çekilmeyen otomobil, başka araca çarptı

El freni çekilmeyen otomobil, başka araca çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 17:11
Edinilen bilgiye göre, Konacık Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren unlu mamuller işletmesine gelen sürücü, aracını işletme önüne park etti. El freni çekilmeyen otomobil, geri geri giderek Atatürk Bulvarı'na girdi. O sırada bulvarda Turgutreis yönüne giden otomobilin sürücüsü, geri geri gelen aracı fark edip yavaşladı. El freni çekilmeyen otomobil, karayolundaki otomobile hafif şekilde çarptı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
El freni çekilmeyen otomobil, başka araca çarptı
ABONE OL
El freni çekilmeyen otomobil, başka araca çarptı
El freni çekilmeyen otomobil, başka araca çarptı
Sağanak ve fırtına alarmı! A Haber bölgede
Sağanak ve fırtına alarmı! A Haber bölgede
Tıpta robotik cerrahi dönemi
Tıpta robotik cerrahi dönemi
20 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
20 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Yerleşim alanına yakın bölgede kurt görüntülendi
Yerleşim alanına yakın bölgede kurt görüntülendi
Kıyı Ege’de fırtına ve kuvvetli yağış!
Kıyı Ege'de fırtına ve kuvvetli yağış!
Öğretmen öğrencisinin hayatını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı
Öğretmen öğrencisinin hayatını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı
Şantaj ve cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
Şantaj ve cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı!
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı!
Feci kaza! Donmak üzereyken bulundu
Feci kaza! Donmak üzereyken bulundu
Restorandaki kavgaya ilişkin 3 tutuklama
Restorandaki kavgaya ilişkin 3 tutuklama
Öğrencini Heimlich manevrasıyla kurtardı!
Öğrencini Heimlich manevrasıyla kurtardı!
Daha Fazla Video Göster