05 Aralık 2025, Cuma
El freni çekilmeyen otomobil, başka araca çarptı
Giriş: 05.12.2025 17:11
Edinilen bilgiye göre, Konacık Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren unlu mamuller işletmesine gelen sürücü, aracını işletme önüne park etti. El freni çekilmeyen otomobil, geri geri giderek Atatürk Bulvarı'na girdi. O sırada bulvarda Turgutreis yönüne giden otomobilin sürücüsü, geri geri gelen aracı fark edip yavaşladı. El freni çekilmeyen otomobil, karayolundaki otomobile hafif şekilde çarptı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.