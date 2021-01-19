Avrupa aşılamada Türkiye'nin gerisinde kaldı! Dünya basını Türkiye'yi konuşuyor

Dünya basını Türkiye'nin COVID-19 aşılma yöntemindeki başarısını konuşuyor. Türkiye aşılama programındaki başarısı ile Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Peki Avrupa aşılama konusunda neden Türkiye'nin gerisinde kaldı? Avrupa'da hangi ülke ne kadar aşılama yaptı? Türkiye'deki son durum ne? A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında anlattı.

Türkiye 5 gün içerisinde 800 binden fazla kişiyi aşıladı. Avrupa ülkelerinden sonra aşılama programına başlayan Türkiye'nin 5 gün içerisinden bu rakamı yakalaması dünya basınının ilgisini çekti.

Türkiye'nin 800 binden fazla kişiye koronavirüs aşısını uygulamış olmasını takdirle karşılayan dünya basını Fransa'nın ise 3 hafta içerisinde ulaşamadığını bu rakama dikkat çekerek, Türkiye'nin başarısını Avrupa'nın ise aşılama programındaki başarısızlığına dikkat çekti.

Peki hangi ülke ne kadar sürede kaç kişiye COVID-19 aşısı uygulandı. A Haber Dış Haberleri Editörü Eda Ulusuyoy en güncel rakamları canlı yayında açıkladı.

*HOLLANDAN 11 GÜNDE 55 BİN KİŞİ

*BELÇİKA 18 GÜNDE 96 BİN KİŞİ

*FRANSA 21 GÜNDE 422 BİN KİŞİ

*İSPANYA 20 GÜNDE 768 BİN KİŞİ

*ALMANYA 20 GÜNDE 1 MİLYON 50 BİN KİŞİ

*İTALYA 20 GÜNDE 1 MİLYON 153 BİN KİŞİ

*İNGİLTERE 26 GÜNDE 3 MİLYON 800 BİN KİŞİ

*TÜRKİYE İSE 5 GÜNDE 830 BİN KİŞİ AŞILANDI