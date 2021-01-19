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Avrupa aşılamada Türkiye'nin gerisinde kaldı! Dünya basını Türkiye'yi konuşuyor
Türkiye 5 gün içerisinde 800 binden fazla kişiyi aşıladı. Avrupa ülkelerinden sonra aşılama programına başlayan Türkiye'nin 5 gün içerisinden bu rakamı yakalaması dünya basınının ilgisini çekti.
Türkiye'nin 800 binden fazla kişiye koronavirüs aşısını uygulamış olmasını takdirle karşılayan dünya basını Fransa'nın ise 3 hafta içerisinde ulaşamadığını bu rakama dikkat çekerek, Türkiye'nin başarısını Avrupa'nın ise aşılama programındaki başarısızlığına dikkat çekti.
Peki hangi ülke ne kadar sürede kaç kişiye COVID-19 aşısı uygulandı. A Haber Dış Haberleri Editörü Eda Ulusuyoy en güncel rakamları canlı yayında açıkladı.
*HOLLANDAN 11 GÜNDE 55 BİN KİŞİ
*BELÇİKA 18 GÜNDE 96 BİN KİŞİ
*FRANSA 21 GÜNDE 422 BİN KİŞİ
*İSPANYA 20 GÜNDE 768 BİN KİŞİ
*ALMANYA 20 GÜNDE 1 MİLYON 50 BİN KİŞİ
*İTALYA 20 GÜNDE 1 MİLYON 153 BİN KİŞİ
*İNGİLTERE 26 GÜNDE 3 MİLYON 800 BİN KİŞİ
*TÜRKİYE İSE 5 GÜNDE 830 BİN KİŞİ AŞILANDI