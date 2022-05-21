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Türk Mutfağı Haftasında Balıkesir kahvaltısını Emine Erdoğan tanıtacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2022 14:04
Güncelleme:21.05.2022 14:05
İstanbul Harbiye’de "Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali" lansmanı gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünyada ve Türkiye’de ilk kez Balıkesir kahvaltısının, Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı desteğiyle Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri ile tanıtılacağını söyledi. Tanıtımın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından yapılacağı kaydedildi. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.
Balıkesir kahvaltısını Emine Erdoğan tanıtacak
Balıkesir kahvaltısını Emine Erdoğan tanıtacak
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