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Türk doktordan kıkırdak tedavisine mucize çözüm! Son söz Sağlık Bakanlığı'nda… | Video

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Giriş: 24.06.2020 10:04
Türk doktor, dünyanın takdirini kazanan bir başarıya imza attı. Kıkırdakta oluşan doku bozukluğunun tedavisinde gen haritasının ne kadar önemli olduğunu koyunlar üzerinde yaptığı araştırmayla ispatladı. Hayvan deneyleri tamamlanan yöntem ile hasta altı hafta içinde sağlığına kavuşabilecek üstelik isterse maratona bile katılabilecek. Ancak insanlara uygulanabilmesi için, Sağlık Bakanlığı'nın da onayı gerekiyor. İşte heyecan yaratan gen tedavisinin detayları...


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