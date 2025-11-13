Tunceli’de sağanak yağış

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırarak devam etti. Bazı vatandaşlar hava durumuna bakarak şemsiyelerini yanına alırken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Meteoroloji, 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

