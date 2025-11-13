13 Kasım 2025, Perşembe

Tunceli'de sağanak yağış
Tunceli’de sağanak yağış

Tunceli’de sağanak yağış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 18:22
Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırarak devam etti. Bazı vatandaşlar hava durumuna bakarak şemsiyelerini yanına alırken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Meteoroloji, 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
