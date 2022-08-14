14 Ağustos 2022, Pazar
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Tunceli’de anne ve yavru ayının dut keyfi sosyal medyada gündem oldu!
Tunceli’de anne ve yavru ayı dut yerken bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karınlarını doyurmak için köye inen ayılar, ağaçtan dökülen dutları yerken ki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.