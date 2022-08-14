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Tunceli’de anne ve yavru ayının dut keyfi sosyal medyada gündem oldu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.08.2022 15:46
Tunceli’de anne ve yavru ayı dut yerken bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karınlarını doyurmak için köye inen ayılar, ağaçtan dökülen dutları yerken ki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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