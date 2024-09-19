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Tren raylarından geçerken canından oluyordu!

Tren raylarından geçerken canından oluyordu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 21:29
Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Raylardan geçerken treni görünce panik yapan yaşlı kadın, ayağı taşa takılıp rayların üzerine düştü ve ağır yaralandı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaşlı kadın Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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