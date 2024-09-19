19 Eylül 2024, Perşembe
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Tren raylarından geçerken canından oluyordu!
Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Raylardan geçerken treni görünce panik yapan yaşlı kadın, ayağı taşa takılıp rayların üzerine düştü ve ağır yaralandı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaşlı kadın Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.