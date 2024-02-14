14 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tosuncuk'un "kara kutusu"na tahliye! Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın sözleri mağdurları şaşkına çevirdi

Tosuncuk'un "kara kutusu"na tahliye! Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın sözleri mağdurları şaşkına çevirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2024 14:31
Çiftlik Bank davasında tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya'nın tahliyesine karar verilirken, Mehmet Aydın'ın sözleri mağdurları şaşkına çevirdi.
Tosuncuk’un sözleri şaşkına çevirdi!
Tosuncuk'un sözleri şaşkına çevirdi!
Market sahibini bıçaklayan çocuk: Korumak için yaptım
Market sahibini bıçaklayan çocuk: Korumak için yaptım
Çalmaya çalıştığı çelik kasanın altında kaldı
Çalmaya çalıştığı çelik kasanın altında kaldı
TIR alev topuna döndü! İşte o görüntüler
TIR alev topuna döndü! İşte o görüntüler
Rica üzerine 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı beraatini istedi
Rica üzerine 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı beraatini istedi
Kazara kuzenini öldürdü
Kazara kuzenini öldürdü
Kuryelere asansör ayrımcılığı
Kuryelere asansör ayrımcılığı
Taksim’de silahlı saldırı! O anlar kamerada
Taksim'de silahlı saldırı! O anlar kamerada
Antalya’yı dolu ve sel vurdu
Antalya'yı dolu ve sel vurdu
Şanlıurfa’da eğitime sağanak engeli!
Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli!
Esenyurt’ta bir garip olay!
Esenyurt'ta bir garip olay!
Antalya’yı sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya’yı sel vurdu! 1 kişi hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster