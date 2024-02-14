14 Şubat 2024, Çarşamba
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Tosuncuk'un "kara kutusu"na tahliye! Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın sözleri mağdurları şaşkına çevirdi
Çiftlik Bank davasında tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya'nın tahliyesine karar verilirken, Mehmet Aydın'ın sözleri mağdurları şaşkına çevirdi.