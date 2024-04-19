19 Nisan 2024, Cuma
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TIR’ın çarptığı 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yola çıkan 15 yaşındaki gence TIR çarptı. Ağır yaralanan genç hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Oğlunun ölüm haberini alan baba fenalık geçirirken gözaltına alınan TIR sürücüsü, “Aniden önüme fırladı, frene basıp direksiyonu kırdım ama olmadı” dedi.