Tavuğa çamaşır suyu sıkmışlar! İnternetten aldığı tavukta kimyasal çıktı

Riskli gıdaların başında tavuk geliyor. Uzmanlar da ısrarla uyarıyorlar dikkat edilmesi konusunda. Ama ısrarcı olan birileri daha var ki onlar da gıda sahtekarları. Vicdani sorumluluk gözetmeden birilerinin hayatıyla oynamaya devam ediyor. Bir kadın internetten sipariş verdi. Pişirme aşamasında aldığı tavuktan çamaşır suyu kokusu gelince şüphelendi ve hemen imha etti. Düzenbazların çamaşır suyunu 'eti taze göstermek için' kullandığı ortaya çıktı.

