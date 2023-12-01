01 Aralık 2023, Cuma
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Tartıştığı kişiyi satırla yaralayan çocuk yakalandı; o anlar kamerada
Olay, 28 Kasım günü saat 21.30 sıralarında Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuk yaştaki B.L. ve bir arkadaşı, bir iş yerinde malzeme taşıyan çalışanla bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.L., üzerinde bulunan satırla çalışana saldırdı. Çalışan, aldığı satır darbeleriyle kanlar içerisinde yığılırken B.L. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çalışan hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise B.L.'nin yakalanması için çalışma başlattı.