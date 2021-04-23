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Tanıkları eski Ramazanları anlattı: Orucu yesek yüreğimiz batardı

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Giriş: 23.04.2021 16:59
Güncelleme:23.04.2021 18:39
Anadolu'nun köylerinde bir başka geçer Ramazan ayı... Hem ev hem de köy işlerini yapan kadınlar, 11 ayın sultanı için sofraları donatır. Ekibimiz, köyde yaşayan kadınları mikrofon uzatıp duygularına ortak oldu. Mersinli kadınlar eski Ramazanlara duydukları özlemi "Eskiden şimdiki gibi yiyecek bir şey yoktu. Şimdi yiyecek çok ama oruç tutmayan da çok. O zaman herkes tutardı. Eskiden orucu yesek, yüreğimiz batardı." sözleriyle anlattı.

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Orucu yesek yüreğimiz batardı
"Orucu yesek yüreğimiz batardı"
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