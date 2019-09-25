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25.09.2019

Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi Taksim Camii inşaatından son durum |Video

Tamamlandığında 2 bin 500 kişinin namaz kılabileceği Taksim Camii'nin içi ilk kez görüntülendi. İnşaatının son durumu havadan görüntülerle gözler önüne serilen cami hakkında bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Yıl sonuna kadar camları takılmış, dış kaplamaları tamamlanmış olacak. Ekim ayı sonunda inşallah minareleri de kaplanmış olacak ve iç süslemeleri aşamasına geçilecek" dedi.

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