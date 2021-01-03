Taksiciler İBB'ye tepki gösterdi: Bize niye bu çileyi çektiriyor?

İstanbul'da taksi ücretlerine gelen yüzde 11'lik zam, yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. Taksimetre açılış ücreti 5 liradan, 5 lira 55 kuruşa çıktı. Taksimetre cihazlarını güncelleme işlemi 1 Ocak'ta başladı. Taksiciler Yenikapı'ya akın etti. Tasksiciler CHP'li İBB'ye tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu'na seslenerek "Bize niye bu çileyi çektiriyor?" ifadelerini kullandılar. A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı.

İstanbul'daki yaklaşık 18 bin taksi esnafını taksimetre güncelleme telaşı sardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında 23 Aralık 2020'de alınan kararla taksi ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı.

Taksimetre açılış ücreti 5 liradan, 5 lira 55 kuruşa çıktı. İndi - bindi ücreti de 13 liradan 14 lira 50 kuruşa yükseldi.

Yenikapı etkinlik alanındaki işlemler 1 Ocak Cuma günü başladı, Taksiciler Yenikapı'ya akın etti. Yoğunluk Cumartesi günü de devam etti.

Taksimetre tarife ayarlaması daha önce Anadolu Yakası ve Avrupa Yakasında birçok noktada yapılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kez adres olarak yalnızca Yenikapı'yı göstermesi tepkiye neden oldu.

TAKSİCİLER İBB'YE TEPKİ GÖSTERDİ!

Bir vatandaş "Sabiha Gökçen Havalimanından geliyorum ben yaklaşık 2,5 saattir bekliyorum. Ekstradan mazot yakıyoruz ekstradan otoban köprü parasını vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU REZİLLİĞİ NİYE BİZE ÇEKTİRİYOR?"

Bir başka vatandaş, "Burada pandemi yok virüs yok burada. Büyükşehir belediye başkanına sesleniyorum bu rezilliği niye biz çektiriyor? Herkes burada hasta olsa ne olacak?" dedi.

Güncelleme ve mühür tutarının yaklaşık 700 lirayı bulması da taksicileri öfkenlendirdi.

Taksimetre güncelleme işlemleri 4 Ocak Salı gününe kadar Yenikapı etkinlik alanında devam edecek.

İşlemlerini yaptırmayan taksiciler eski tarife ile yolcu taşıyacak, işlemler 4 Ocaktan sonra güncelleme yapan firmaların ofisinde yapılacak.