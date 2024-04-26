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İstanbul’da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkisini sürdürüyor

AA
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Giriş: 26.04.2024 16:06
Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle birçok şehirde görüş mesafesi düştü, hava kalitesi azaldı.
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İstanbul’da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkisini sürdürüyor
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