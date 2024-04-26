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Elazığ’da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

İHA
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Giriş: 26.04.2024 16:02
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.
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