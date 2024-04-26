Konya Ovası’nda korkutan yarıklar! DEV YARIKLAR NEYİN HABERCİSİ?

Konya'da yeraltı sularının çekilmesi sadece obruk oluşumuna değil yüzey yarıklarının da artışına neden oluyor. Yerleşim yerlerine kadar ulaşan yüzey yarıkları neden oluşuyor? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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