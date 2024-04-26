26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konya Ovası’nda korkutan yarıklar! DEV YARIKLAR NEYİN HABERCİSİ?

Konya Ovası’nda korkutan yarıklar! DEV YARIKLAR NEYİN HABERCİSİ?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2024 15:56
Konya'da yeraltı sularının çekilmesi sadece obruk oluşumuna değil yüzey yarıklarının da artışına neden oluyor. Yerleşim yerlerine kadar ulaşan yüzey yarıkları neden oluşuyor? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dev yarıklar neyin habercisi?
Dev yarıklar neyin habercisi?
Mehmet Ali Yılmaz’a veda
Mehmet Ali Yılmaz'a veda
Yavru ayı böyle kurtarıldı
Yavru ayı böyle kurtarıldı
Kahverengi kokarca böceği ile mücadele
Kahverengi kokarca böceği ile mücadele
Öğretmene yumruklu darp! O veli tutuklandı
Öğretmene yumruklu darp! O veli tutuklandı
Tiroid kanserinin görülme sıklığı arttı!
Tiroid kanserinin görülme sıklığı arttı!
Mehmet Ali Yılmaz’a veda!
Mehmet Ali Yılmaz'a veda!
Sadece o ilimizde yetişiyor! Koparanın cebi yanar
Sadece o ilimizde yetişiyor! Koparanın cebi yanar
Megakentte organik tarım
Megakentte organik tarım
Yollar neden çöküyor? Zemin çürük mü?
Yollar neden çöküyor? Zemin çürük mü?
Gram altın için alım fırsatı! Rakam verdi
Gram altın için alım fırsatı! Rakam verdi
Kadın sürücü 5 metrelik duvardan uçtu!
Kadın sürücü 5 metrelik duvardan uçtu!
Daha Fazla Video Göster