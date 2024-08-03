03 Ağustos 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Takla atan lüks otomobilin plakalarını söküp üzerini çarşafla kapattılar
Antalya'da lüks bir otomobil takla atarak ters döndü. Olay yerine gelen ekipler, aracın plakalarının söküldüğünü ve üzerinin otelden getirilen çarşaflarla kapatıldığını belirledi. Kazada kimsenin yaralanmadığı bildirilirken, aracın yanında bulunan kanlı peçeteler ve araçta yapılan detaylı arama, şüphe uyandırdı.