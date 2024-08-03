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Takla atan lüks otomobilin plakalarını söküp üzerini çarşafla kapattılar

Takla atan lüks otomobilin plakalarını söküp üzerini çarşafla kapattılar

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 03.08.2024 17:08
Antalya'da lüks bir otomobil takla atarak ters döndü. Olay yerine gelen ekipler, aracın plakalarının söküldüğünü ve üzerinin otelden getirilen çarşaflarla kapatıldığını belirledi. Kazada kimsenin yaralanmadığı bildirilirken, aracın yanında bulunan kanlı peçeteler ve araçta yapılan detaylı arama, şüphe uyandırdı.
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